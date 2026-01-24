Dybala-Malen ok. A sinistra Pellegrini favorito su Soulé

Tra le tante genialate di Gian Piero Gasperini, l'allenatore giallorosso sta studiando anche come dare l'assalto al Milan. E considerando che Dybala e Malen hanno di fatto due maglie assicurate lì davanti, l'allenatore giallorosso deve sostanzialmente decidere a chi dare la terza. Ad oggi c'è quasi un triplo ballottaggio che coinvolge - per motivi diversi - Cristante, Pellegrini e Soulé. Gasperini, infatti, potrebbe anche decidere di giocarsi la sfida con i rossoneri come all'andata, alzando Cristante in posizione di trequartista centrale (pronto a schermare Modric), alle spalle proprio di Dybala e Malen, inserendo così Pisilli (od El Aynaoui) in mediana al fianco di Koné. O, altrimenti, andarsela a giocare con il classico 3-4-2-1, modulo in cui Pellegrini è ad oggi in vantaggio su Soulé per il ruolo di trequartista sinistro. Sostanzialmente per due motivi: perché Lorenzo in quella posizione è più abituato a giocarci e perché rispetto a Matias dà anche maggiore equilibrio nella fase di non possesso. [...] Dietro, invece, l'ottima prova di Ghilardi contro lo Stoccarda permette all'ex difensore del Verona di vincere la sfida a distanza per la terza maglia di centrale difensivo, al fianco di Mancini e Ndicka. [...] Celik, infatti, tornerà a giostrare come quinto di destra, mentre Wesley verrà utilizzato dall'altra parte, a sinistra, e se la vedrà probabilmente con l'ex Saelemaekers.

(Gasport)