Dal Sassuolo al Sassuolo: Dybala a caccia del gol che manca da 76 giorni

Un digiuno mai visto per Dybala. Sabato i giorni dall'ultimo gol in Serie A diventeranno 76 ed è un dato che non può non sorprendere perché parliamo del leader tecnico (e non solo) di una Roma che fa tremendamente fatica a segnare. Addirittura, allo stadio Olimpico non trova la rete in campionato da oltre un anno (dicembre 2024 col Parma). Il talento non si discute e anche Gasperini più volte ha ribadito l'amore per l'argentino che però quest'anno non riesce ancora a dare una svolta definitiva alla sua stagione. A Bergamo tra i peggiori poi l'assist al bacio di Lecce, tante le prove altalenanti anche dovute ad una condizione fisica mai veramente al top. Il risultato finale è di un solo gol nelle prime 19 giornate, in carriera mai aveva segnato così poco. Ma un motivo per sorridere c'è: domani troverà di fronte il Sassuolo, l'unica squadra alla quale è riuscito a far male in Italia (l'altra è il Viktoria Plzen in Europa League) che tra l'altro è la sua terza vittima preferita (10 reti) subito dopo Lazio e Genoa (11) e Udinese (14). (...) La voglia di far bene c'è, un po' per riconoscenza del tecnico che lo ha fin da subito fatto sentire al progetto e un po' per provare a cambiare la posizione della società che non ha ancora intenzione di rinnovargli il contratto, nonostante la volontà di tagliarsi l'ingaggio. Appuntamenti in agenda tra Massara e il procuratore non sono mai stati fissati e ad oggi l'unica possibilità concreta è che le strade si separeranno in estate.(...) Domani col Sassuolo partirà dal primo minuto al fianco di Soulé che ha smaltito una leggera contusione al ginocchio e già da oggi è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo. I due argentini agiranno alle spalle di Ferguson. (...)

(Il Messaggero)