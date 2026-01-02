Da Lang a Nkunku e Ferguson. Parte la sessione dei pentimenti

Provocano riflessioni laceranti all'interno dei board societari dove si discute se sia preferibile difendere l'investimento effettuato in estate oppure voltare subito pagina. Non hanno lasciato il segno in campo ma innescato accese discussioni fuori: oggi inizia il calciomercato invernale e, per una cospicua pattuglia di giocatori, potrebbe già essere arrivato il momento di preparare ancora i bagagli. Solamente sei mesi dopo l'arrivo nella nuova squadra. (...) Un po' la stessa sorte che riguarda Evan Ferguson, che finora ha segnato due gol in A e suscitato un mare di perplessità. Gasperini lo ha bocciato, aspetta Raspadori e Zirkzee. L'irlandese dovrebbe ritornare al Brighton. (...)

(corsera)