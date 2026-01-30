Cuore Roma, Ziolkowski vola e regala il pass: ora rischio derby

La Roma ha fatto di tutto per finire nel purgatorio dei playoff di Europa League, ma non ci è riuscita. Il pass per gli ottavi diretti alla fine è stato timbrato da Ziolkowski, spintosi in avanti per la disperazione di non vedere nessun attaccante in campo: le punte vere ieri non c'erano, i tre quartisti erano già stati sostituiti. I giallorossi chiudono la prima fase all'ottavo posto che significa anche un eventuale incrocio nei quarti contro Lione e Aston Villa, fin qui le migliori. Ma dopo la serata di Atene è già positivo non dover disputare gli spareggi di febbraio: a dieci minuti dalla fine la Roma era nona e se l'era meritato a causa di due sciagurati errori. Il primo, e più grave, porta la firma di Mancini: espulso al 15' del primo tempo per aver atterrato Pantovic, proiettato a rete da una sua valutazione sbagliata su un innocuo lancio da dietro. L'esperto difensore avrebbe dovuto evitare quella disattenzione che ha compromesso la gara e che gli farà saltare l'andata degli ottavi contro una tra Genk, Bologna, Dinamo Zagabria e Brann. Il secondo errore l'ha commesso Ghilardi al 14' della ripresa, quando ha cercato un retropassaggio di testa lanciando Taborda, che l'ha dribblato e ha realizzato il vantaggio. Il Panathinaikos è debolissimo, per incassare un gol dai greci la Roma avrebbe dovuto segnarsi da sola: in pratica è ciò che è successo. Per fortuna Ziolkowski ha risolto la situazione. Eppure la Roma non aveva iniziato male. [...]

(gasport)