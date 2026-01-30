Cuore giallorosso: Ziolkowski riagguanta il Pana. É 1-1 In 10 per 75', la Roma vola agli ottavi

LEGGO (F. BALZANI) - Nella terra dei poemi epici e tragedie la Roma strappa il pass per gli ottavi dopo un'autentica Odissea. Nonostante le tante assenze, l'inferiorità numerica per 75 minuti e lo spavento per Dybala, la squadra di Gasperini ad Atene ottiene il punto che vale gli ottavi grazie a Ziolkowski che, in assenza di attaccanti, ha segnato un gol da bomber e portato la Roma sull'ultimo vagone valido per gli ottavi. L'unica italiana a riuscirci. I giallorossi si complicano subito la vita visto che Mancini dopo 14 minuti si fa espellere per un fallo da ultimo uomo su Pantovic. Poi il rosso al difensore e il Panathinaikos ha preso coraggio beccando la traversa al 37' e alzando il ritmo. Nella ripresa Gasperini sacrifica Soulé per inserire Ndicka. L'approccio della Roma è quello giusto. Ma un altro errore difensivo punisce. Al 57', infatti, Ghilardi regala di testa il pallone del vantaggio a Taborda che non sbaglia a tu per tu con Gollini. Gasp non ha più attaccanti da mandare in campo e ricorre a Della Rocca, classe 2006 ed esordio assoluto in prima squadra. Ma a far male è Ziolkowski spostato in avanti nell'assedio finale. Il colpo di testa del polacco, dopo una deviazione fortunata, pareggia i conti e porta la Roma agli ottavi di finale al termine di una partita che sembrava ormai compromessa. Nel finale c'è spazio anche per il ritorno di Angelino. Negli ottavi di Europa League, la Roma rischia il derby contro il Bologna, decimo e ai playoff (alle 12 il sorteggio, Dinamo Zagabria e Brann le possibili rivali dei rossoblù) dopo la vittoria per 3-0 contro il Maccabi.