"Corona mi ha diffamato": Pellegrini chiede i danni

Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, chiederà centomila euro a Fabrizio Corona per aver intervistato Alinea Mirela Ghenghea, 26 anni, che, nel novembre del 2023, ha sostenuto di essere stata stalkerizzata dal numero sette. La stessa somma il calciatore l'ha chiesta come risarcimento danni alla ventiseienne. Il cui racconto è risultato privo di fondamento, almeno secondo la Procura che ha chiesto il rinvio a giudizio della donna e del fotografo. La prima con l'accusa di calunnia e minacce, mentre Corona è imputato di diffamazione. Qualora le contestazioni dovessero trovare fondamento al termine di un processo, Pellegrini e sua moglie Veronica devolveranno i soldi ad associazioni antiviolenza. [...]

Fake news, sempre stando all'indagine del pm Claudia Alberti, va considerato il racconto di Ghenghea dove ha sostenuto di aver conosciuto Pellegrini nel novembre del 2023 e di averlo rivisto. Sempre fake news è per la Procura il passaggio dell'intervista dove l'imputata ha affermato che il numero sette sarebbe arrivato a controllarla e perseguitarla. Le indagini dei carabinieri hanno stabilito che la storia è priva di riscontri nella realtà. [...]

(corsera)