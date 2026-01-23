Cori e lanci di bottiglie: i tifosi dello Stoccarda assaltano Via Nazionale

IL TEMPO (V. BERTOLI) - Clima incandescente nella Capitale. Ieri pomeriggio, a poche ore dal fischio di inizio della partita Roma-Stoccarda, centinaia di tifosi tedeschi hanno invaso via Nazionale, assaltando locali e lanciando bottiglie in modo selvaggio ai bordi della strada. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando gruppi di supporter hanno iniziato a marciare e a mandare il traffico in tilt. [...] Nel frattempo gli operatori dell'AMA, riempivano i sacconi e li caricavano sui camion. [...]