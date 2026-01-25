Champions: la quota ora è a 76 punti

Evitare di aggrapparsi al miracolo del ranking UEFA è il presupposto per avanzare. I calcoli per il quarto posto, porta del paradiso Champions, sono già cominciati. Con tre considerazioni da fare. La prima: i risultati europei non stanno sorridendo all'Italia. Secondo aspetto: negli ultimi dieci anni, con 70 punti la quarta piazza è stata messa in cassaforte ben 8 volte, ma ci sono due anomalie, la stagione 2020-2021 e il 2019-2020. E siamo al terzo fattore: la Roma. Attualmente quarta, ha conquistato 42 punti in 21 partite. Con questo andamento, la quota Champions è a 76 punti.

(corsport)