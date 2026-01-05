Celik può arretrare. Bailey out

IL TEMPO (GAB. TUR) - Problemi in attacco ed emergenza in difesa. All'indomani della sconfitta di Bergamo, la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la gara con il Lecce. Lavoro a parte per Bailey, che non sarà disponibile domani proprio come Baldanzi. Il numero trenta-cinque giallorosso cercherà di strappare una convocazione tra il Sassuolo e l'appuntamento in Coppa Italia con il Torino. Gasperi-ni dovrà ridefinire la difesa contro il Lecce in virtù delle squalifiche di Mancini ed Hermoso, oltre alla prolungata assenza di N'Dicka per l'impegno in Coppa d'Africa. Ziolkowski sembra certo del posto al centro della difesa. Ghilardi spera in una maglia da titolare, a meno che Gasp non arretri Celik, mentre sul centrosinistra dovrebbe toccare a Rensch. Wesley tornerà in campo dal primo minuto. A Bergamo il brasiliano era stato escluso dall'undici titolare non essendo al massimo della condizione, per poi entrare ad inizio ripresa. In mezzo al campo Pisilli potrebbe far rifiatare uno tra Cristante - diffidato - e Kone. Possibili cambiamenti anche sulla trequarti dove El Shaarawy reclama spazio, mentre la scelta in attacco potrebbe ricadere su Dovbyk. II Marocco di El Aynaoui ha conquistato l'accesso ai quarti di finale della Coppa d'Africa grazie al successo sulla Tanzania. Domani (ore 20) sarà il turno della Costa d'Avorio di N'Dicka.