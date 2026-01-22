C'è lo Stoccarda, ma la testa è al Milan

E poi c'è Gian Piero Gasperini, che manda all'aria tutti i ragionamenti, le tabelle, il playoff da evitare, il calendario da liberare a febbraio. Perché la vita è adesso. La vita del campionato è adesso. E sempre adesso la Roma si sente forte. C'è una frase dell'allenatore che è simbolica e tanto spiega, al riguardo: «Abbiamo una considerazione di noi stessi che è superiore rispetto a un po' di tempo fa». (...) Diversi titolari a riposo, allora. In difesa può restare fuori Ndicka, a centrocampo uno tra Cristante e Koné, Celik è recuperato ma non è sicuro del posto e in avanti Soulé andrà a far rifiatare Dybala. Da non scartare l'opzione Cristante trequartista: uscirebbe Pellegrini. Tra i convocati torna El Aynaoui dopo la Coppa d'Africa. La curiosità, al netto dei protagonisti, sarà capire se la Roma, contro un avversario che in Bundesliga sta lottando per la Champions, sarà in grado di superare anche la trapola psicologica del match di domenica. Ma la forte sensazione, ascoltando Gasperini, è di un tecnico decisamente convinto sulle reali potenzialità della Roma anche in rapporto alle avversarie di Serie A. (...) Gasp e la società sono alla ricerca di profili pronti, in grado di «spostare» subito. Non giocatori da aspettare. E si torna al punto di partenza: c'è la sensazione di poter fare qualcosa di importante oggi, non domani. «La presenza di Ryan Friedkin è stata la cosa più importante di questi primi sei mesi. Non era mai successo, è un valore aggiunto perché possiamo avere delle risposte immediate. Inoltre loro possono avere meglio la percezione di questa società così importante. (...)

(corsera)