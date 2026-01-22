C'è lo Stoccarda, Ferguson guida l'attacco ma Gasp pensa al Milan

Il campionato oggi è l'impegno di maggiore attenzione». La foto di Gian Piero Gasperini grafica il momento della Roma meglio di qualsiasi tabella. Alla vigilia della sfida europea contro lo Stoccarda, l'allenatore giallorosso chiarisce dove si sta spostando il baricentro delle priorità: «In Europa League abbiamo una buona posizione in classifica e vincendo possiamo evitare i play-off, ma è evidente che, per come sono andati i risultati nell'ultima giornata, il campionato è la competizione su cui ora si concentra maggiormente la nostra attenzione». Non è una rinuncia all'Europa, ma una scelta di lucidità. E il Milan di domenica resta l'interesse principale della settimana giallorossa. (...) E la partita contro lo Stoccarda, in questo senso, sarà anche un banco di prova: «Sarà una gara difficile ed equilibrata, ma è anche un metro di valutazione per tanti giocatori che magari hanno avuto un po' meno spazio». Il discorso si allarga poi su Paulo Dybala, tornato centrale nel progetto senza forzature. «Aveva già fatto molto bene, poi ha avuto prima un'influenza e successivamente una ricaduta fisica. Ora sta bene, è recuperato ed è in grado di dare il suo contributo». L'età può togliere qualcosa in velocità, riconosce Gasperini, «ma ha le capacità per essere determinante, soprattutto se supportato dai compagni».

Quando il tema diventa quello degli obiettivi, il tecnico sposta l'asticella sul piano della crescita. Vincere l'Europa League non può essere l'unico parametro: «Se si ragiona solo in termini di trofei si rischia di essere sempre delusi. Oggi per le squadre italiane vincere in Europa è diventato molto complicato». Meglio allora «guardare a noi stessi, migliorare e crescere sfruttando ogni opportunità», perché solo quando una squadra è davvero forte «forse si arriva anche a vincere qualcosa». (...)

(La Repubblica)