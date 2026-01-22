C'è Ferguson, Celik arretra. Tsimikas dal 1

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Gasperini cambia la Roma. Gli impegni ravvicinati e le assenze costringono il tecnico a ruotare le scelte. Malen e Robinio Vaz, come da regolamento, non possono essere inseriti nelle liste Uefa prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, ma il tecnico recupera Ferguson che guiderà l'attacco giallorosso. A supporto dell'irlandese, con l'assenza di El Shaarawy, ancora alle prese con i problemi al tendine d'Achille, agiranno Soulé e Pellegrini. Con Dybala che ricaricherà le pile in vista del big match contro il Milan di domenica. A centrocampo, invece, spazio a Pisilli al posto di Cristante, in coppia con Koné. In pan-china ci sarà El Aynaoui, tornato ieri pomeriggio a Trigoria ma con nessun allenamento sulle gambe dopo la finale di Coppa d'Africa di domenica scorsa. Turnover anche sulle fasce: Rensch agirà sulla corsia di destra, mentre sul lato opposto spazio a Tsimikas che concederà un turno di riposo a Wesley. Stravolto, infine, il terzetto dei centrali. Davanti a Svilar, Celik sarà il centrale di destra con Mancini in panchina, mentre Ziolkowski darà fiato a N'Dicka, con la conferma di Ghilardi sul centrosinistra. Il classe 2003 è il prescelto da Gasp per sostituire l'infortunato Hermoso, che starà fermo circa tre settimane. Tra i convocati anche il giovane Edoardo Morucci, attaccante classe 2007 che si è distinto nelle ultime gare di Primavera, data l'impossibilità di inserire in lista Arena. Torna a disposizione anche Golfini che ha superato l'infortunio alla coscia e sarà regolarmente in panchina.