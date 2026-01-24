Carrasco in pressing: vuole Gasperini

La trequarti sinistra è la casella cerchiata in rosso sul taccuino di Massara. [...] Serve un titolare vero, uno che accenda il gioco e interpreti la posizione come la immagina Gasperini. Non basta adattare, non basta tamponare. Lorenzo Pellegrini può starci, sì, ma con caratteristiche diverse rispetto all'attaccante che il tecnico vuole per dare profondità e imprevedibilità alla manovra. Dybala può giocare ovunque, è vero, ma sulla sinistra si esprime al meglio. [...] Sotto la lente d'ingrandimento in questo momento c'e Yannick Carrasco. [...] La Roma lo sta considerando seriamente, anche perché il belga sarebbe ben felice di rimettersi in gioco sul palcoscenico europeo a pochi mesi dai Mondiali che sogna di disputare con il Belgio di Rudi Garcia. [...] Carrasco ha già mosso i primi passi: è stato lui stesso a chiedere informazioni sulla Roma a Hermoso, suo ex compagno all'Atletico Madrid. Segnale forte, chiarissimo. Per il belga, Trigoria rappresenterebbe la soluzione ideale per rilanciarsi e tornare centrale anche in ottica nazionale. La formula preferita dalla Roma è quella del prestito con diritto di riscatto, l'Al Shabab invece vorrebbe un titolo definitivo. [...] Carrasco è disposto a tagliarsi drasticamente lo stipendio da 13 milioni percepito in Arabia pur di rientrare nei parametri della Roma. [...] Tel è un nome che rimbalza con forza, corteggiato da mezza Europa. Leo Sauer resta cerchiato in rosso: profilo intrigante, prospettiva pura, da seguire passo dopo passo, costo fissato a 15 milioni. Zirkzee continua a essere il sogno degli ultimi giorni di mercato: difficile, complicato, ma non ancora impossibile. Intanto ieri mattina è sbarcato a Roma Lorenzo Venturino, diciannove anni, classe 2006, ala del Genoa inserito nell'affare Baldanzi: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. [...] Sul fronte uscite, vanno registrati i contatti tra la Roma e il Liverpool per l'interruzione del prestito di Tsimikas. Il greco resterebbe ai Reds per sostituire Robertson, terzino in procinto di firmare per il Tottenham. A quel punto, per la Roma si riaprirebbe la caccia all'esterno. Fortini piace molto, ma i giallorossi non sono andati oltre i 10 milioni bonus inclusi, mentre la Fiorentina ne chiede 15. [...]



(Corsport)