Caccia all'esterno

IL TEMPO (L. PES) - Caccia all'ultimo colpo, che in realtà era tra i primi. Nella lista dei rinforzi estivi chiesti da Gasperini c'era l'ala sinistra d'attacco, di piede destro, che però non è mai arrivata tra telenovele infinite e piste abbandonate. Per questo negli ultimi tre giorni di mercato Massara è al lavoro per cercare il profilo giusto che possa accontentare il tecnico. Sul tavolo del ds giallo-rosso almeno 7-8 ipotesi tra giocatori seguiti, occasioni di fine mercato e proposte di agenti. Tra i nomi valutati nelle ultime ore quelli di Nkunku e Sulemana. Il francese del Milan a un passo dal finire sul mercato in uscita con l'arrivo in rossonero di Mateta, ma i costi dell'operazione sono alti. L'operazione, o almeno il tentativo di approccio, era fondato su un prestito oneroso (con la richiesta del Milan che si aggira intorno ai 5-6 milioni) e un diritto di riscatto sui 35. Ma tra ingaggio (l'attaccante percepisce circa 5 milioni a stagione) e prestito, la spesa per soli quattro mesi sarebbe di circa 10 milioni, conti che abbassano notevolmente la riuscita dell'affare, anche se Nkunku piace molto a Gasperini che già in estate aveva provato a portarlo nella Capitale. Difficilmente il Milan cambierà le condizioni richieste, soprattutto perché La Roma è una diretta concorrente dei rossoneri nella corsa alla Champions. Discorso simile per quanto riguarda l'attaccante ghanese dell'Atalanta. I bergamaschi, dopo l'arrivo di Raspadori, hanno aperto alle uscite nel reparto offensivo, con i nomi di Lookman e Sulemana in prima fila. Per quest'ultimo c'è stato l'interesse di Napoli e Roma, mentre il ni-geriano sembra ormai avviato verso il Fenerbahce. Qualora arrivasse il via libera definitivo per l'addio dell'eroe dell'Europa League nerazzurra, diventa molto difficile immaginare la partenza di Sulemana. La valutazione dell'Atalanta è di circa 23-24 milioni e i giallorossi hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto condizionato, formula che non convince particolarmente il lombardo, che inoltre non sarebbe affatto entusiasta di rafforzare una concorrente allenata dal grande ex Gasperini. Ma lo scoglio principale resta l'addio ormai quasi certo di Lookman. Poche ore per cercare alternative che possano soddisfare sia dal punto di vista tecnico che economico, ma Massara non vuole ripetere l'esperienza del mercato estivo, che si era chiuso senza l'arrivo dell'esterno d'attacco offensivo. Gli oltre cinquanta milioni investiti tra Vaz e Malen hanno influito sulle scelte degli ultimi giorni ma la proprietà è pronta a un altro sforzo qualora si presentasse l'opportunità di inserire un giocatore che metta d'accordo tutti. Capitolo esterno. La permanenza di Tsimikas è ormai sempre più probabile anche se sullo sfondo c'è sempre il Besiktas. Sempre meno, quindi, le chance di un rilancio per Fortini della Fiorentina, inseguito a lungo dal ds ma che potrebbe essere rimandato all'estate. Ore frenetiche a Trigoria mentre Gasp atten-de.