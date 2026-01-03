Baldanzi out, Wesley non al meglio

[...] Nella seduta di ieri si è fermato Baldanzi per un problema al retto femorale destro. Nei prossimi giorni gli esami strumentali chiariranno se si tratta di lesione o meno. Out anche Bailey che oltre a non allenarsi col resto del gruppo da ormai più di dieci giorni è alle prese con la febbre. Stringe i denti Wesley che non è al 100%, ma questa mattina svolgerà un provino decisivo. [...] Hermoso è a completa disposizione e comporrà il terzetto difensivo insieme a Ziolkowski e Mancini. In mezzo al campo pronta la coppia Cristante-Koné, sulla destra Celik che ha smaltito l'influenza (come Pisilli). Davanti lo stesso tridente anti-Genoa composto da Soulé, Dybala e Ferguson. [...]

(Il Messaggero)