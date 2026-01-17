Bailey in uscita. È alla ricerca di una squadra

[...] E a Trigoria il messaggio è chiaro: la trequarti va rinforzata, ma chi non rientra più nel progetto è chiamato a fare le valigie. Come Baldanzi che è ormai a un passo dal Genoa, come Balley che può fare le valigie prima della chiusura del mercato. [...] Il club di Birmingham è stato netto: sì all'interruzione anticipata del prestito, ma solo a una condizione, che ci sia già una nuova squadra pronta ad accoglierlo fino al termine della stagione. Così Bailey, insieme al suo entourage, si è messo al lavoro per trovare una soluzione. Così come Massara. [...] Gli infortuni non gli hanno dato tregua e il campo ha restituito solo frammenti: 317 minuti complessivi, due sole partite da titolare, l'ultima martedì scorso contro il Torino. Troppo poco per incidere, troppo poco per convincere. La Roma guarda avanti. [...]

(Corsport)