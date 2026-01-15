Attacco ribaltato

LEGGO (F. BALZANI) - Di Malen in meglio. Il mercato della Roma ieri ha fatto registrare un altro colpo milionario dopo l'ufficialità di Robinio Vaz. Gasperini, infatti, potrà contare su Donyell Malen che è sbarcato ieri alle 21 a Ciampino e sarà in campo nella rivincita al Torino di domenica prossima.

L'olandese arriva dall'Aston Villa in prestito oneroso da 2 milioni e con un facile riscatto (basta la qualificazione in Europa) da 25. Malen, che era stato avvicinato anche dall'Atletico nelle ultime ore, svolgerà le visite mediche in mattinata e firmerà un quadriennale a quasi 4 milioni a stagione. Poi il primo allenamento e probabilmente anche il posto da titolare al centro dell'attacco di Gasp viste le condizioni non ideali di Ferguson. Il suo posto all'Aston Villa sarà preso da Abraham, incroci del destino.

In due giorni, quindi, i Friedkin hanno sborsato oltre 50 milioni per accontentare Gasperini. Ma le trattative non finiscono qui. Perché, nonostante le smentite inglesi, c'è ancora uno spiraglio per Zirkzee che ieri ha tolto dai suoi profili social sia la bio che le foto che lo legavano al Manchester United. Un segnale preciso, ma difficilmente la Roma è disposta a spendere la cifra stabilita qualche settimana fa (quasi 40 milioni).

Anche perché ora la priorità è un esterno sinistro viste le condizioni poche chiare di Angelino e il flop di Tsmikas. Il nome in pole resta quello di Fortini della Fiorentina, ma piace molto anche Joaquin Seys del Bruges. In difesa si attenderà ancora qualche giorno per decidere se chiudere o meno l'acquisto di Dragusin.

Ovviamente è tempo anche di uscite: Baldanzi è a un passo dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, per Dovbyk c'è il ritorno di fiamma del Fenerbahce e uno tra Ferguson e Bailey farà ritorno in Premier.

Resterà invece Arena che ieri si è goduto i complimenti per lo storico gol segnato al Torino: si tratta del più giovane marcatore non nato in Italia (gli altri due sono Amadei e Okaka) di sempre della storia romanista.