ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson

Questa sera alle 20:45 la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà l'Atalanta. Il tecnico giallorosso tornerà nella città in cui ha lasciato il segno più grande, fra trofei e ricordi indelebili. Nessun dubbio per la formazione di questa sera, visti gli infortuni di Pellegrini e l'assenza di Ndicka: in difesa Mancini, Ziolkowski ed Hermoso, in attacco Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.