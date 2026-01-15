Arrivati i rinforzi: la Champions obiettivo possibile

Meno Malen. Consentiteci il banale gioco di parole, ma ci pare che possa ben fotografare il momento della Roma. Tra l'ennesima, amara, eliminazione prematura in Coppa Italia e un mercato che, dopo i nervosismi delle prime due settimane, sta mettendo a disposizione di Gasperini quello che il tecnico stava chiedendo dall'agosto scorso. Prima il baby francese Robinio Vaz, centravanti, prospetto per il presente e soprattutto il futuro, ora l'olandese che arriva da Birmingham Donyell Malen. [...]

Un doppio colpo che in qualche misura può rendere meno amaro l'addio alla Coppa Italia e dare un nuovo slancio a una Roma adesso sempre più da corsa per quella qualificazione alla Champions che rimane il dichiarato obiettivo stagionale. È una risposta importante quella che sta dando la società che, pur a fronte di conti che da anni sono sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, non si è tirata indietro affrontando un investimento da una cinquantina di milioni, venticinque per Vaz, più o meno altrettanti per l'Orange che sarà riscattato a patto che la Roma si qualifichi per una delle prossime coppe europee. Ed è una risposta che può rasserenare l'ambiente interno dove nelle passate settimane il confronto tra le parti, Gasp da una parte, la dirigenza dall'altra, è sconfinato anche in qualche episodio sgradevole. [...]

Obiettivo prendere anche un terzo attaccante completando, o quasi, la rivoluzione offensiva. Il nome in ballo non è una novità, ma è di quelli che possono accendere la fantasia dei tifosi: Joshua Zirkzee. [...] Il Manchester United ha scelto il nuovo allenatore che ha già detto di non volere giocatori scontenti. Zirkzee lo è e da giorni sta spingendo per la cessione. [...]

(P. Torri - La Repubblica)