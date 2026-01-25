Anche per te

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Ogni volta che c’è Roma-Milan o Milan-Roma il pensiero va ad Antonio De Falchi. È giusto che sia così, anche se è sbagliato che Antonio viva solo nei ricordi. O sui muri. Quello della memoria di Roma-Milan è una lavagna graffiata da un’esultanza di Ago per un gol alla sua vita, con quell’espressione di sfogo e rabbia e quella faccia alzata come a dire “eccomi sono qui, mi riconosci Roma?”. No. Non t’hanno riconosciuto Capitano, nemmeno dopo. Il graffio di una retrocessione arrivata il 17 giugno ma del 1951, proprio dopo una partita pure vinta col Milan; il disegno di un allenatore, Nils Liedholm, che a Milano ha fatto cadere una stella (il decimo Scudetto rossonero) e a Roma precipitare tutto il cielo. [...] Roma-Milan è poi una partita piccola piccola che quasi nessuno ricorda, che per me definisce il tifoso romanista: 7 giugno 1984, una settimana dopo la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Andata dei quarti di finale di Coppa Italia, allo stadio Olimpico c’era più gente che una settimana prima. [...] Avevamo perso la cosa più grande che c’è nel pallone, eppure sette giorni dopo c’erano più persone: non era per la Coppa Italia era per la Roma. Non sarà mai un caso che il primo gol dopo il Liverpool per la Roma lo abbia segnato quella sera contro il Milan su rigore proprio Agostino. Riconoscetelo. [...] La Roma che vince o perde, la Roma da all or nothing, stanotte in verità ha solo la grande possibilità di cimentarsi con se stessa, capire quanto è pronta, quanto può diventare grande e se può già farlo adesso. [...] Senza dimenticare Antonio De Falchi. Sul muro di Roma-Milan ci sta soprattutto lui e se qualcuno prova a strapparlo, saremo subito lì a ricolorarlo persino più bello, col suo volto e con la maglietta della sua e della nostra vita.

