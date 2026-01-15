Anche Malen è giallorosso. Baldanzi via

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini abbraccia un altro attaccante. Dopo Robinio Vaz, ma si è assicurata anche Donyell Malen, profilo apprezzato dal tecnico. L'olandese, sbarcato ieri sera a Ciampino, arriva dall'Aston Villa in prestito per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 che diventa obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee. Oggi, l'ex Dortmund effettuerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con il club giallorosso.

Lo stesso programma seguito ieri da Robinio Vaz, che ha salutato i tifosi del

Marsiglia con un post pubblicato sui propri social, mentre in serata è arrivata l'ufficialità della Roma. L'attaccante francese ha scelto il 78 come numero di maglia.



Il mercato giallorosso non si ferma. Rimane da monitorare, seppur difficile, la pista

Zirkzee. Per la difesa, il nome in cima alla lista è quello di Dragusin. Il Tottenham non ha aperto al prestito, ma vorrebbe la cessione a titolo definitivo. Condizione che il Lipsia può soddisfare, anche se il difensore preferirebbe la Roma.

Entrate, ma anche uscite. Baldanzi è sempre più vicino al prestito al Genoa con diritto di riscatto a 10 milioni. Dovbyk resta tra i partenti, anche se l'ultimo infortunio ha complicato i piani. Da monitorare, poi, la situazione legata a Ferguson, che non vorrebbe lasciare la Capitale.

Intanto, Craig Butler, padre e agente di Bailey, è tornato attivo sui social: «Continua così, Leon, perché qualsiasi club che ti dimostri amore e apprezzamento otterrà sempre risultati da te». Pure per lui si cerca una soluzione.