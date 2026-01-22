Allarme tifosi tedeschi: in 5mila in città e un migliaio senza biglietto

È una giornata con il fiato sospeso quella che vivrà la Capitale in vista della partita all'Olimpico tra Roma e Stoccarda. L'incontro, sul piano sportivo, vale un piede e mezzo agli ottavi di finale dell'Europa League. Ma a destare preoccupazioni sono ragioni di sicurezza per quanto potrebbe succedere fuori dal rettangolo verde. Ieri sono arrivati in città mille tifosi tedeschi senza biglietto. Oltre alla mancanza di un tagliando, a mettere in allarme è stato il ritrovamento di aste metalliche e bottiglie di vetro in un pullman durante un controllo. Materiale che è stato consegnato senza protese alle forze dell'ordine. Una misura preventiva. Aste e bottiglie non necessariamente possono essere utilizzati in modo violento. Ma, tuttavia, hanno fatto suonare diversi campanelli d'allarme.(...) Il timore è che incidenti possano funestare il pre e il post partita. Con conseguenza in caso di coinvolgimento della tifoseria giallorossa, già colpita dalla decisione del Viminale di vietare trasferte in Italia fino al termine della stagione dopo gli scontri di domenica scorsa con la tifoseria viola sull'A1. Il provvedimento è stato neanche troppo velatamente criticato dall'allenatore della E Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa di ieri: «Non so se sia la pena migliore. Per me no — ha sottolineato il tecnico — perché per colpa di poche persone vai a penalizzare la passione di migliaia di tifosi». (...) Tornando a Gasperini, le parole dell'allenatore segnalano la preoccupazione nella dirigenza della Roma, intimorita che un episodio possa sfociare in scene di guerriglia urbana come quella del 2015, quando venne danneggiata la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna dai tifosi del Feyenoord in occasione di una partita di Europa League. Ad allungare le ombre sulla giornata è anche il ricordo degli scontri a Napoli del 2023 tra tifosi tedeschi e quelli di casa nella gara di Champions League della squadra partenopea contro l'Eintracht Francoforte. (...)

(corsera)