Zirkzee sceglie solo Gasp. Raspadori intriga ma serve tempo

Joshua Zirkzee ha deciso: il suo futuro è a tinte giallorosse. L'attaccante olandese ha scelto la Roma come unica destinazione, pronto ad aspettare i tempi lunghi imposti dal Manchester United pur di essere allenato da Gian Piero Gasperini. La fiducia trasmessa dal ds Massara è stata decisiva: il club farà di tutto per portarlo nella Capitale.

Zirkzee vede in Gasperini il tecnico ideale per rilanciarsi dopo un'esperienza deludente a Manchester, fatta di tanta panchina e un solo gol in stagione. L'allenatore, dal canto suo, lo immagina al centro del suo progetto, un centravanti atipico ma con un grande istinto del gol da risvegliare. Un'occasione reciproca che entrambe le parti non vogliono lasciarsi sfuggire.

(...) La trattativa procede. Massara ha messo sul piatto un prestito oneroso (superiore ai 5 milioni) con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30. Lo United prende tempo, ma la volontà ferrea del giocatore, che ha chiuso la porta ad altri club, sarà determinante.

Il mercato giallorosso, però, non si ferma qui. Gasperini ha chiesto altri rinforzi. Per l'attacco, i contatti con Raspadori sono avviati, ma al momento la trattativa non è calda. A centrocampo, si approfondirà il discorso con il Genoa per lo scambio di prestiti tra Pisilli e Frendrup, un profilo che a Gasp non dispiace. Infine, un occhio al futuro: si monitora la situazione di Zappacosta, fedelissimo del tecnico, in scadenza con l'Atalanta.

