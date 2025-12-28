Zirkzee cambia la Roma. A Manchester è finita: Gasp lo userà da 9 o come fantasista

[...] Perché se anche dopo una vittoria non arrivano sorrisi ma solo critiche e malumori, allora - appunto - vuol dire che è meglio voltar pagina, che quella storia è veramente giunta al capolinea. Quello che segna sostanzialmente la fine dell'attuale rapporto (peraltro neanche troppo lungo) tra i Red Devils e Joshua Zirkzee, oramai promesso (e futuro) sposo della Roma. Venerdì sera, infatti, l'olandese è entrato a mezzora dalla fine della sfida con il Newcastle (poi vinta dallo United per 1-0 con un gol dell'ex leccese Dorgu), andando a sostituire lo sloveno Sesko. Fattispecie che non è stata presa bene dai tifosi del Manchester, che a fine gara hanno criticato assai la prestazione dell'attaccante olandese. [...] Insomma, per tanti supporter del Manchester United la cessione non sarebbe dolorosa. Anzi, probabilmente sarebbe una soluzione. [...] Dalle parti di Roma, invece, non vedono l'ora di abbracciarlo e di poterlo avere a disposizione. Soprattutto Gian Piero Gasperini, ovviamente, che gli aveva messo gli occhi addosso anche in passato, quando era alla guida dell'Atalanta. L'allenatore della Roma ha già parlato con Zirkzee, spiegandogli come intende utilizzarlo. Già, perché la cosa che ha convinto poi la Roma ad andare forte sul giocatore è soprattutto la sua versatilità offensiva. Di fatto, l'olandese può andare a ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco giallorosso: quello di centravanti e quello di trequartista, sia a sinistra sia a destra. [...] Zirkzee sa invece legare il gioco, accorciare verso il centrocampo per poi riattaccare in verticale, ma sa anche creare gli spazi per gli inserimenti da dietro. «Sono un nove e mezzo», disse ai tempi del Bologna, quando Thiago Motta lo utilizzava proprio in quella posizione lì. Ma se poi Gasperini dovesse avere bisogno di giocare con un centravanti vero, magari un po' più strutturato anche dal punto di vista fisico ed atletico, allora Joshua può anche

andare a giocare come sottopunta. [...]

(Gasport)