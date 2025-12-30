Volo Champions

La Roma chiude l'anno in zona Champions. È quarta con 33 punti e con 11 vittorie in 17 partite, senza nemmeno un pareggio. Gasperini festeggia con tre gol al Genoa (3-1) nel momento più delicato del torneo. [...]

Le tre reti viste per la prima volta all'Olimpico (il tris solo a Cremona e a Glasgow contro il Celtic) non devono ingannare. Basta andare a vedere come sono arrivate. Regali, deviazioni. [...]

Il vantaggio sulla quinta è però minimo: -1. E a inseguire è la Juventus di Spalletti. Il braccio di ferro sarà con la rivale di sempre, la nemica peggiore per il testa a testa che attende i giallorossi nelle prossime 21 giornate. Non ci sono solo i bianconeri. A -6 c'è il Como che ha però una partita in meno. A 7 il Bologna - pure Italiano ha un match da recuperare - ed è avversario da tenere a distanza, Gian Piero conosce bene l'Atalanta. Fa bene a non fidarsi, tra l'altro sabato c'è lo scontro diretto a Bergamo. E' lontana a -11, ma la rosa è da vertice. [...]

(corsera)