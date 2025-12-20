Verona su Baldanzi: si riprova l'assalto al pupillo di Zanetti

Nel mercato di gennaio il Verona tenta ancora la via Tommaso Baldanzi per rinforzare la trequarti. Già nella finestra estiva il talento di Poggibonsi era stato a

un passo dal vestire la maglia dell'Hellas, ritrovando Paolo Zanetti, allenatore che l'ha lanciato ai tempi dell'Empoli, facendolo esordire in Serie A nell'agosto del 2022. Il giocatore e il suo entourage avevano già dato l'ok al trasferimento in riva all'Adige, solo che proprio sul filo del gong la Roma si era opposta all'operazione in quanto impossibilitata a prendere Pessina dal Monza. [...] La Roma, che sta lavorando in attacco sull'asse Zirkzee-Raspadori, questa volta potrebbe aprire al trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche per i trascorsi con Zanetti, il Verona rimane la prima scelta del giocatore, in netto vantaggio rispetto al Pisa, altro club che ha mostrato interesse per il trequartista toscano. [...] La sua principale caratteristica è infatti l'adattabilità: oltre che dietro le punte, il toscano può agire come esterno offensivo, a destra o sinistra, o anche più vicino alla porta come seconda punta o addirittura falso nove come ha fatto (senza grande profitto) nelle ultime partite alla Roma.

(Gasport)