Un 2025 da regina: con Ranieri e Gasp la Roma ha fatto più punti di tutti in A

Regina d'Italia! Che a pensarci bene, considerando gli 82 punti raccolti in 37 partite, verrebbe quasi da consegnarle uno scudetto virtuale. Perché, ad esempio, 82 punti sono anche quelli con cui il Napoli è diventato campione d'Italia nella scorsa stagione, tra l'altro con una partila in più rispetto ai giallorossi. Insomma, basterebbe questo per sottolineare la meraviglia di questo 2025 della Roma, per metà targato Claudio Ranieri (con lui 20 partite) e per metà Gian Piero Gasperini (che ha invece guidato la Roma nelle altre 17 gare). Un binomio di allenatori che ha messo le ali ai giallorossi: Ranieri rialzandoli da una situazione disastrosa e portandoli ad un passo

dalla Champions League, Gasperini sfruttando la benzina messa nel motore dallo stesso Ranieri, aggiungendoci poi anche qualche (importante) additivo in più. Dal derby (vinto) del 5 gennaio scorso al 3-1 inflitto al Genoa di Daniele De Rossi lunedì sera la Roma in questo anno solare ha messo insieme 26 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, con un totale di 52 gol fatti e 22 subiti. In questo percorso fatto di mille

sorrisi e tante rincorse, la parte del leone l'ha fatta soprattutto Claudio Ranieri, che in 20 partite ha portato a casa la bellezza di 49 punti, alla media di 2,45 a gara.

[...] Ma anche Gasperini ha viaggiato forte, i suoi 33 punti in 17 gare valgono una media di 1,94 punti a partita e quel quarto posto che oggi vorrebbe dire - appunto - Champions League. [...] È ovvio che se i due allenatori sono stati i volti principali di questo 2025 d'oro, anche alcuni calciatori hanno inciso in modo importante nel percorso della Roma. Tre su tutti, uno per reparto: Mile Svilar in difesa, Manu Koné a centrocampo e Matias Soule in attacco. [...] Intorno a questi tre, poi anche una serie di stelle più o meno luminose. Come quella di Gianluca Mancini, ad esempio, che con Ranieri è andato a fare il centrale, diventando uno dei difensori dominanti della Serie A e che con Gasp è un braccetto perfetto, quello che accompagna sempre la manovra. [...]

(Gasport)