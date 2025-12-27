Ultimo sforzo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un ultimo ostacolo da superare, con già in tasca la consapevolezza di aver fatto un 2025 da urlo. La Roma, nel pomeriggio di Santo Stefano, ha ripreso ad allenarsi pensando all'obiettivo Genoa. Fatica finale di un'annata che vede la squadra giallorossa già matematicamente prima nella classifica dell'anno solare con 79 punti: 25 le vittorie, 4 i pareggi, 7 le sconfitte, frutto di 49 gol segnati e appena 21 subiti. Un ruolino di marcia straordinario maturato tra le gestioni di Ranieri e Gasperini, che rimarrebbe tale anche in caso di passo falso all'Olimpico. L'Inter ha infatti totalizzato 74 punti a parità di partite con la Roma, mentre il Napoli ne ha 72 in 35. Un distacco che sarebbe incolmabile anche con un equilibrio tra le gare e considerando contemporaneamente due vittorie per gli azzurri di Conte. Gasperini non dà troppo peso al traguardo parziale, soprattutto dopo un periodo in cui in Serie A sono arrivate tre ko negli ultimi quattro impegni. La sua concentrazione è rivolta in particolare a continuare quel percorso di crescita che ha impostato dall'estate, con in testa il desiderio di arrivare a competere con le altre big per il titolo. La frase sul non firmare per il quarto posto, pronunciata dopo la convincente prova con il Como, è un perfetto esempio di come l'allenatore piemontese non si accontenti affatto di lottare per raggiungere una qualificazione in Champions. Specialmente in futuro.

Intanto negli uffici dirigenziali continuano a lavorare proprio per dare una mano a Gasperini a realizzare un rapido sviluppo tecnico-tattico, portandogli nuovi giocatori nel mercato di gennaio. Gli obiettivi sono quelli scoperti da settimane: Zirkzee, Raspadori ed un difensore centrale. Per il primo, Massara (volato ieri a Parigi) ha messo sul piatto un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, mentre per l'attaccante dell'Atletico Madrid la proposta è sulla base di un diritto di riscatto. Formula ad ora non gradita dagli spagnoli, che vogliono recuperare i 22 milioni spesi in estate e non hanno alcuna fretta nel mandarlo via. Per l'olandese continua il lavoro ai fianchi del Manchester United, che però vorrebbe resistere fino al rientro dei suoi giocatori impegnati in Coppa d'Africa, senza scontentare il tecnico Amorim. L'ottimismo per la fumata bianca resta elevato, visto il sì del giocatore, esploso nel Bologna, al ritorno in Italia. Tra le richieste di Gasp c'è pure un centrale di difesa, visto che Ghilardi non l'ha convinto. Disasi è un profilo che piace molto all'allenatore, anche se il Chelsea sc ne può attualmente liberare solo a titolo definitivo (tutto dipende dalla cifra richiesta). Tra i vari nomi offerti e valutati a Trigoria per il reparto c'è pure Dragusin, proprio un ex Genoa.