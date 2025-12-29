Tutti per Daniele, campione-tifoso rimasto bambino

CORSERA (A. DI CARO) - Il cuore di Daniele De Rossi batterà forte stasera, ma gli faranno compagnia quelli dei 60 mila tifosi all'Olimpico. I suoi tifosi, da sempre e per sempre. Quelli per cui lui resta un «vanto» (...). E se Francesco è stato classe pura, leader tecnico ineguagliabile, Daniele è stato il cuore, l'anima, il tifoso in campo. Se «Totti è la Roma» (...) «De Rossi è il tifoso della Roma».

Mai da parte sua una parola che non sia stata di difesa e di amore per la maglia (...). Esonerato in maniera assurda e irrispettosa ha evitato polemiche, senza mai usare il suo peso e la sua storia. «Per un po' dopo l'esonero non ho più potuto vedere la Roma, mi faceva male. Come vedere il tuo amore mano nella mano con un altro». «Per me giocare contro la Roma e sperare che perda è una cosa contro natura».

«Siamo primi... cioè sono primi», si sbagliò durante la presentazione a Genova parlando della Roma, «me so' impicciato...», mi confessò dopo. (...) Ed è proprio questa l'unicità di De Rossi (...): nonostante centinaia di partite, trofei, la coppa del Mondo, la fama e i grandi guadagni, lui ama ancora la Roma in maniera assoluta e pura come quando era un bambino. Danielino, vanto dei romanisti.