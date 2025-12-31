Tornano Bailey e Baldanzi. Ok Soulé

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'infermeria giallorossa si svuota. Dopo il piccolo fastidio avvertito nella gara di Torino, senza riportare lesioni, Leon Bailey è tornato to ad allenarsi parzialmente con i compagni nella giornata di ieri. L'attaccante giamaicano, quasi mai a disposizione da quando è sbarcato nella Capitale, spera di mettersi il 2025 alle spalle e strappare una convocazione per la sfida con l'Atalanta. Lavoro parziale in gruppo (oggi allenamento mattina, domani pomeriggio) anche per Baldanzi, costretto a saltare l'impegno con il Genoa di De Rossi per febbre. Non preoccupano, invece, le condizioni di Soulé, uscito anzitempo lunedì sera per una contusione al ginocchio destro. L'argentino, quindi, punta all'ennesima maglia da titolare a Bergamo, in una sfida dal sapore speciale per Gasperini. Il tecnico piemontese sembra intenzionato a riproporre il tridente offensivo schierato contro il Genoa. Soule e Dybala, alle spalle di Ferguson. Una scelta che, dal primo minuto, era stata presa soltanto con il Parma, ma durata pochi secondi per l'infortunio alla caviglia del centravanti irlandese. Il dubbio riguarda principalmente l'attaccante in prestito dal Brighton, oggetto di alcune critiche da parte dell'allenatore nelle ultime

settimane. Sta convincendo Ziolkowski, che con Juventus e Genoa ha avuto la possibilità di giocare in una posizione che esalta le sue doti di marcatore. Il giovane polacco viaggia verso la conferma nella gara che inaugurerà il 2026 della Roma. E Gasperini, contro il suo passato, non vorrà di certo sfigurare.