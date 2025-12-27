Serie A, coppe e calciomercato spingono i ricavi dei 10 top club oltre quota 3 miliardi

In una stagione da primato in fatto di ricavi per i top club della Serie A, quella chiusa al 30 giugno 2025, l'Inter ha raggiunto la cifra record di 567milioni, seguita da Juventus (529) e Milan (494). [...] In un contesto che resta nell'insieme pieno di incognite, la fotografia dei conti economici 2024/25 conferma uno stato di salute positivo per il vertice del Calcio Italiano Spa. Nella stagione chiusa al 30 giugno 2025 potrebbe registrarsi il record storico di fatturato (mancano ancora all'appello alcuni bilanci per sancirlo). Guardando ai conti dei primi 10 club per ricavi (dall'Inter all'Udinese che he ha 142), infatti, rispetto alla stagione 2023/24 quando complessivamente era stata sfiorata la soglia dei 2,9 miliardi, nella stagione 2024/25 si supera per la prima volta i tre miliardi. Un miglioramento che ora dovrà tradursi in una riduzione dell'indebitamento, il grande male del calcio italiano. [...] A piccoli passi, perciò, la Serie A continua il processo di riequilibrio economico, limando i costi, senza rinunciare alla competitività, e aumentando il volume d'affari. Un incremento assicurato principalmente dalle competizioni internazionali e dalla leva del player trading. Il massimo campionato tricolore si trova sempre più nella condizione di "torneo di transizione", terreno ideale di formazione dei giovani talenti che poi emigrano, ma oltre alle plusvalenze, si sta ampliando il ricorso ai prestiti onerosi che permettono di valorizzare l'organico e il settore giovanile. [...] La Roma è riuscita a correggere il proprio andamento portando il deficit da 81 a 54 milioni. Complessivamente, nella stagione 2024/25 i primi 10 team italiani per livello di ricavi - con l'Udinese che è tornata "in nero" per 3 milioni con 142 di proventi - poi hanno perso 80 milioni, contro i 225 dell'annata precedente. [...] A livello generale (al netto dei dati della Roma non ancora disponibili nel dettaglio) risulta un aumento di soli 35 milioni (poco più del 2%) del costo della rosa che viaggia per i 10 top team tricolori a quota 1,7 miliardi. Una leva sempre più importante per l'incremento del giro d'affari è rappresentata dalla gestione del parco giocatori e dalle plusvalenze. Sempre nelle ultime due stagioni (e al netto dei dati della Roma), i top club della Penisola hanno visto salire le entrate da questa voce di oltre il 40%, per importi totali per 675 milioni, di cui 574 grazie ai surplus realizzati grazie alle cessioni.

(M. Bellinazzo - Il Sole 24 Ore)