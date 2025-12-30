Sabatini: "Datemi dell'eretico, ma per me Roma e Bologna possono vincere lo scudetto"

LA STAMPA - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rendimento della squadra di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Mai stato felice per il calcio?

“Soltanto in qualche piccolo break: ad esempio quando Nainggolan faceva i numeri nella Roma, quando Salah faceva le cose che fa Salah... Ma la passione resta forte: non ho squadre in questo momento tuttavia sono ancora più motivato ad essere competitivo”.

Ha definito la Roma da scudetto...

“Sì e ho subito osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che arriverà a competere per la vittoria. Dunque capite che io sono un eretico, perché non si può dire in Italia che la Roma e il Bologna possano vincere lo scudetto, no? Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie e i risultati improbabili”.