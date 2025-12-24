Roma, prima Raspadori poi toccherà a Zirkzee. Scambio Pisilli-Frendrup

Zirkzee-Roma, l'affare si farà. Anche i bookmakers ne sono convinti. Non sarà il primo acquisto di gennaio, ma sicuramente il più importante per dare a Gasperini il centravanti che manca. La tempistica non sarà immediata – si parla di metà gennaio – ma l'operazione è ben avviata: prestito oneroso (5 milioni) con riscatto fissato a 30 milioni più 5 di bonus.

Ma la rivoluzione non si ferma qui. La Roma sta accelerando anche per Giacomo Raspadori. Nonostante le parole di facciata del dg dell'Atletico Madrid, sono in corso contatti continui tra le parti. Massara offre un prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Un incontro risolutivo è previsto dopo Natale.

(...) Gasperini ha chiesto anche un centrale difensivo. Il nome di Amenda non convince, si preferisce un profilo più esperto come Disasi del Chelsea, su cui c'è anche il Milan. Si valuta anche Frendrup del Genoa, magari in uno scambio di prestiti con Pisilli, un'idea che De Rossi gradirebbe.

Per finanziare un mercato così importante, servono però delle uscite. In attacco, oltre a Ferguson e Dovbyk, anche Bailey potrebbe partire. Baldanzi, dopo la partita con la Juve, ha lasciato intendere un possibile addio, con il Verona sempre interessato. Gasperini, inoltre, non è convinto di Tsimikas. Si preannuncia un gennaio rovente a Trigoria, e il tecnico ha già fatto sapere che "Massara sa da mesi cosa penso". Non accontentarlo diventerebbe difficile da gestire.

(Il Messaggero)