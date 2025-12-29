Roma non mollare

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una bruciante sconfitta da riscattare. Ma anche una squadra ridotta ai minimi termini dagli infortuni e dalla Coppa d'Africa. La Roma si presenta all'ultima partita del 2025 contro il Genoa tutt'altro che in perfette condizioni (...). Gasperini ha voluto ricompattare la squadra (...) con la pressione di dover restare dentro al treno per la Champions League: «È un momento dove bisogna stringere i denti, ottenere il massimo da tutti. (...) Entriamo in una fase di nove partite in un mese, tutte molto importanti. È vero che abbiamo prodotto meno gol di quello che sarebbe necessario (...). È una squadra che ha perso rispetto all'anno scorso anche Shomurodov e Saelemaekers. Ma sono stati bravissimi tutti nel riuscire a portare e a mantenere la Roma così in alto nonostante questa situazione».

«(...) Poi vediamo quello che succederà sul mercato. Io non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio (...). Dovremo veramente raschiare il barile per trovare e mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita, perché abbiamo assolutamente necessità di vincere (...). Siamo talmente giusti che facciamo fatica a sbagliare la formazione».

(...) Gasperini è tornato su uno dei temi caldi in casa romanista, il «dualismo» tra Dybala e Ferguson (...): «Alcune volte era l'unica soluzione mettere Paulo centravanti, ma lui può farlo benissimo. (...) Ho sempre sperato e contato su di lui, perché so che se Dybala sta bene il valore della squadra aumenta. (...) Il 'tutta la vita Dybala' non era una cosa relativa solo a Ferguson. Evan è giovanissimo e la deve mettere non tanto sul piano tecnico, perché è improponibile il confronto, la deve mettere sul piano della volontà, della fame, della voglia di arrivare e magari di fregare il posto a Dybala con queste armi».

Chiusura sul Genoa e De Rossi: «Sono stati otto anni bellissimi a Genova. Daniele ha dato coraggio alla squadra. Sarà una partita tosta». (...)