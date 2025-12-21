Roma, i soliti guai: flop del tridente leggero

Il nuovo flop del tridente leggero. La Roma paga la virata di Gasperini allo Stadium:

sesto ko in campionato (e sesta volta su sette senza essere in grado di riemergere dopo lo svantaggio). Il quarto posto è a rischio: Spalletti sorride a meno uno. E il simbolo della povertà offensiva contro la Juve è nuovamente Dybala. Partito titolare dopo quattro panchine di fila e senza nemmeno andare in campo contro il Como, Paulo non è mai riuscito a incidere. Appena due tiretti nel primo tempo. [...] Da falso nove non fa proprio la differenza. Non solo lui, però. Anche Pellegrini e Soulé, subito dietro a Paulo nella formula senza centravanti, si perdono. E fanno cilecca.

Ecco perché Gian Piero vorrebbe cambiare l'attacco già a gennaio: con il nono della Serie A non si torna in Champions. Il doppio colpo davanti è la priorità all'inizio del nuovo anno. I Friedkin, Ranieri e Massara devono prenderne atto. [...]

Al minuto 56 dentro Ferguson per Dybala e Baldanzi per Soulé. La doppia sostituzione ha funzionato, facendo aumentare i rimpianti: l'idea iniziale di Gian Piero è risultata deleteria. [...] Entrambi potrebbero andar via a gennaio. Massara sta pensando di restituire Ferguson al Brighton (è in prestito, già versati 3 milioni, con diritto per il riscatto a 38 milioni) e di piazzare Baldanzi al Verona che lo avrebbe voluto alla fine del mercato estivo.

