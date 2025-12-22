Roma, Gasperini balla sulle punte: il confronto con Massara. Il tecnico vuole 4-5 rinforzi

Nella pancia dello Stadium, lontano dai riflettori e dai microfoni, Gian Piero Gasperini si è tolto la maschera. Il suo è stato uno sfogo vero, diretto, senza filtri. Davanti agli spogliatoi, appena terminata la partita, ha ingaggiato un faccia a faccia con Frederic Massara, l'unico in grado in questo momento di ascoltarlo, calmarlo e soprattutto accontentarlo. [...]

La richiesta è stata netta: servono 4-5 giocatori di livello nel mercato invernale. Veri rinforzi, non scommesse. Gente capace di alzare l'asticella in attacco, ma anche di dare qualità negli altri reparti. [...]

Gasp vuole rinforzi. E non è solo una questione tecnica ma anche di rispetto, ha detto a Massara. Per chi tira la carretta ogni settimana senza mai rifiatare, come Mancini, che avrebbe bisogno di fermarsi ma non può. Per una tifoseria che sta dando tutto, che lo sostiene, che lo ha persino commosso. Gasp quel supporto vuole ripagarlo con la Champions. [...]

Il messaggio è stato mandato. Ora Gasperini aspetta i fatti. Soprattutto davanti. Perché i diciassette gol in sedici partite gridano pietà. Basta questo dato per raccontare la stagione della Roma più di mille analisi. Nessuna squadra in Europa che lotta per un posto in Champions segna così poco. [...]

Quello di Ferguson è un problema che va oltre il campo. Ha a che fare con l'atteggiamento, con la fame, con lo spirito. Da una parte c'è chi fa parte dello zoccolo duro: loro si allenano sempre al massimo e giocano anche mezzi rotti. Dall'altra, chi non dà le stesse garanzie. Ferguson rientra in questo secondo gruppo: dai presunti chili di troppo dopo la prima sosta alla gestione dell'infortunio al piede dove ha dato la priorità alla nazionale invece che al club, sono già diverse le cose che non tornano. [...] E il riferimento ai nuovi acquisti è stato chiarissimo: Tsimikas distratto nel riscaldamento, Bailey sempre lontano dalla condizione ideale. [...]

(corsport)