Roma a metà: fanno festa i talenti Juve

Un fiato di speranza, in una serata grigia tendente al nero, lo regala il piccolo Baldanzi, al minuto 76. La Roma si sveglia tardi, non basta la rete del bomberino - si fa per dire - tascabile e lo Stadium resta stregato. La sconfitta con la Juve (2-1) stavolta fa davvero male, in quanto vero e proprio scontro diretto per la quarta poltrona Champions, che Gasp mantiene per il momento, ma si ritrova braccato alle spalle, la Juve adesso è quinta a un solo punto. Sono mancate tante cose ai giallorossi, quasi mai convincenti sotto l'aspetto del gioco e del (solito) carattere, appunto, mostrando solo qualche spunto nei minuti finali. [...]

La notte di Torino è l'ennesima conferma di quanto a questa rosa manchino uomini di qualità là davanti: servono giocatori che sappiano fare gol, che siano pericolosi, che alzino il livello, che abbiano anche fisico. Non a caso quando davanti sono arrivati avversari come Inter, Milan, Napoli e in parte la Juve, la Roma è sempre uscita sconfitta (non sempre con le ossa rotte), e il dato non può essere casuale.

La sesta sconfitta in campionato è il manifesto di Gasp, che si perde la voce da questa estate sul bisogno di rinforzare il reparto offensivo: comprategli uno o due attaccanti veri, poi ne riparliamo. [...]

(Il Messaggero)