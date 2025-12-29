Rincorsa Champions. Roma d'attacco, il tridente leggero per tornare quarta

Per la prima volta in stagione, escludendo l'inizio del campionato, la Roma si ritrova fuori dalla zona Champions. Per rientrare subito nei posti che contano, stasera contro il Genoa serve solo la vittoria. Un risultato fondamentale per invertire un trend negativo che ha visto i giallorossi perdere tre delle ultime quattro partite di campionato. (...)

Gasperini sa che i punti pesano, soprattutto con il mercato alle porte che può distrarre i giocatori. Per questo si affiderà ancora all'attacco mobile, con Dybala "falso nove" supportato da Soulé e Baldanzi. Una scelta quasi obbligata, visti gli infortuni, ma anche dettata dalla scarsa fiducia in Ferguson. Il tecnico ha lanciato un'altra frecciata all'irlandese: "Se vuole fare un passo in avanti, non deve metterla sul piano tecnico con Dybala, dove il confronto è improponibile, ma su quello della fame e della voglia di arrivare". (...)

Tutte le speranze sono quindi riposte in Paulo Dybala. L'argentino cerca il suo primo gol in campionato all'Olimpico in questo 2025, un'anomalia statistica che non gli era mai capitata in carriera. "Continuo a insistere su di lui perché ha qualità superiori agli altri", ha spiegato Gasperini, (...) consapevole che per tornare a vincere servono i gol di un attacco che finora ha deluso, segnando tanto poco quanto non accadeva dai tempi di Mazzone.

(gasport)