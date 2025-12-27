Raspadori vicinissimo. L’accordo sui 20 milioni

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Dei due acquisti individuati e ormai palesi per l’attacco della Roma, uno sembra davvero vicinissimo: si tratta di Jack Raspadori, attaccante buono per diversi ruoli nella visione di Gasperini il cui acquisto è diventato tanto più urgente in rapporto all’infortunio patito in allenamento da Lorenzo Pellegrini, che dovrà star fuori dalle gare per un mesetto, o poco meno. [...] Per ovviare all’emergenza, ma anche in rapporto al numero dei giocatori della rosa giallorossa, Gasp ha chiesto a Massara anche ufficialmente (in un recentissimo meeting a Trigoria con la proprietà in collegamento video) di avere due attaccanti e almeno un difensore (o in alternativa un esterno, se si vuole considerare Celik come braccetto) dal mercato di gennaio. Il più vicino ad arrivare dovrebbe essere Jack Raspadori, per il quale la trattativa con l’Atletico Madrid è sulla via della definizione. Ad una prima offerta al ribasso della Roma (con cifre tra prestito e diritto di riscatto sui 18 milioni in totale) l’Atletico ha risposto con richieste come spesso accade in questi casi volutamente esagerate. Alla fine l’accordo si dovrebbe trovare su una via di mezzo: 1,5 più o meno per il prestito, circa 18 (il Madrid ne vorrebbe 19, la Roma è disposta ad arrivare a 17) per il diritto che potrebbe anche diventare un obbligo, condizionato però alla concorrenza contemporanea di due fattori: la qualificazione alla Champions League del prossimo anno e il raggiungimento del calciatore di un numero di presenze almeno del 60% del minutaggio totale. Su questa strada l’accordo è percorribile e non è escluso che si possa ottenere già nelle prossime ore. Per Zirkzee bisognerà invece aspettare gennaio inoltrato. [...] Gasp resta in attesa anche di un difensore.