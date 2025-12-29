Raspadori subito

Massara accelera: l'obiettivo è portare Giacomo Raspadori a Trigoria già dalla prossima settimana per consegnare a Gasperini il primo rinforzo invernale. La trattativa si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo di 20 milioni, ma l'Atletico Madrid frena: per non perdere l'investimento fatto (22 milioni più bonus), gli spagnoli chiedono l'obbligo di riscatto o condizioni molto più agevoli legate alle presenze (intorno al 60-65%). (...)

Giornata chiave a Madrid, dove è previsto un confronto diretto tra il giocatore e Diego Simeone. Raspadori chiederà di partire, forte di un minutaggio finora deludente (solo 406 minuti giocati), chiuso dalla concorrenza di Griezmann e Almada. Il "Cholo" aveva già ammesso di non avergli concesso lo spazio meritato, ora si attende il via libera. (...)

L'infortunio di Pellegrini, fuori per un mese, rende l'acquisto ancora più urgente per garantire imprevedibilità alla manovra offensiva. Se le gare contro Atalanta e Lecce sembrano troppo vicine, la speranza concreta di Gasperini è avere Raspadori in campo per la sfida suggestiva del 10 gennaio contro il Sassuolo, club che lo ha lanciato. (...)

(gasport)