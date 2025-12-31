Raspadori, Gasp chiede l'ultimo sforzo. Baldanzi in uscita: ci sono Verona e Pisa

I tre gol in mezz'ora contro il Genoa non hanno di certo fatto cambiare idea a Gasperini. Tra due giorni apre il mercato e le priorità sono sempre le stesse. Questa

sarà la settimana decisiva per Raspadori. L'Atletico Madrid aspetta un rilancio dopo aver detto 'no' alle prime due offerte. L'ultima da 2 milioni per il prestito oneroso più

17 per il riscatto obbligatorio è quella che più si avvicina, ma ancora non basta. Il club spagnolo non arretra di un centimetro e continua a chiederne 20/22. La Roma ha anche in mente un piano 'B' che prevede quello di mettere sul piatto un prestito biennale con l'obbligo - a condizioni non difficili - che scatterebbe a gennaio 2027 per inserire la cifra nel prossimo bilancio. [...] Serve sciogliere il nodo sulla formula per accontentare tutti. Anche il Galatasaray ha chiesto informazioni. Situazione differente per Zirkzee che è ai ferri corti con Amorim e ha voglia di cambiare aria. [...] Filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions, ma la fumata bianca arriverà solamente a metà mese. Capitolo difesa: nessun passo in avanti per Dragusin e Disasi. Il Tottenham per il primo non ha ancora aperto al prestito, mentre il francese non può andare via a titolo temporaneo poiché il Chelsea ha terminato gli slot per i prestiti. [...] L'attacco della Roma rischia di subire una vera e propria rivoluzione: in uscita rimangono Ferguson, Dovbyk e Baldanzi. Sirene inglesi per Artem che è seguito da West Ham ed Everton, ma nelle ultime ore anche il Como ha effettuato un sondaggio. Offerte ufficiali, però, a Trigoria ancora non sono arrivate. Il destino di Evan non è cambiato nonostante i quattro gol dell'ultimo mese. Il rapporto con Gasp non decolla e il ritorno al Brighton è più di un'idea. Il Verona continua il pressing per il numero 35 (ma anche il Pisa è alla finestra). E con i gialloblù Massara ha parlato anche di Giovane che però è un obiettivo per giugno. [...] Sabato la Roma sarà di scena a Bergamo, una gara dal sapore speciale per lui. Ci sarà Soulé, la contusione al ginocchio destro rimediata col Genoa non preoccupa e partirà dal primo minuto. Baldanzi ha smaltito l'influenza, verso il recupero anche Bailey che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. [...]

(Il Messaggero)