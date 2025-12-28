Raspadori è in dirittura. C'è il rilancio con l'Atletico

Raspadori da un momento all'altro (ore e non giorni), Zirkzee a metà gennaio o giù di lì. Pronte le operazioni, secondo copione calibrato e firmato negli Usa. È puntuale e mirato il regalo dei Friedkin a Gasperini e quindi alla Roma. Martedì 23 dicembre la proprietà, girando il messaggio a chi la rappresenta a Trigoria (non Ranieri, in questo caso, l'interlocutore, ma l'uomo dei conti), ha dato l'ok per il doppio acquisto nella sessione invernale del mercato. [...] Così i Friedkin hanno dato la certezza a Gian Piero che avrà subito l'attaccante azzurro e tra qualche settimana anche quello olandese. [...] Va dato atto a Massara di aver preso di petto la situazione, intenzionato a portare Raspadori già nei prossimi giorni a Trigoria. La sensazione è che ce la dovrebbe fare, assecondando Gasperini che lo vorrebbe portare almeno in panchina il 3 gennaio, quando tornerà a Bergamo per la sfida contro l'Atalanta. Il d.s., passato il Natale, ha rilanciato con l'Atletico: dopo aver offerto 500 mila per il prestito oneroso e 15 milioni per il diritto di riscatto e incassato il no dei dirigenti spagnoli che avrebbero voluto 22 milioni, ha fatto la proposta che dovrebbe essere quella giusta, 2 milioni più 17. [...] Gian Piero ha spinto per poter lavorare in questi giorni con l'azzurro, facendo presente che l'Atletico Madrid tornerà in campo il 4 gennaio, mentre in Premier ci sono due giornate prima della fine dell'anno. Massara ha recepito. [...] C'è meno fretta, invece, per Zirkzee: lo United sa che l'unica società interessata è la Roma. Si discute sul prezzo: l'offerta è 5 per il prestito oneroso e 30 per l'obbligo (più 3 milioni di commissioni). L'olandese, comunque, non vede l'ora di lasciare Manchester. [...] Il ds giallorosso, intanto, prepara le uscite: Ferguson può tornare al Brighton, Dovbyk seguirlo in Premier e Baldanzi andare al Verona. Gasperini aspetta anche il difensore. Disasi piace, ma il Chelsea per ora non può darlo: esauriti gli slot per i prestiti. Il Tottenham, invece, considera Dragusin incedibile.

(Corsera)