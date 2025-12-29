"Raschiamo il barile"

Meno male che c'è Gasperini a riportare tutti sulla terra. Mentre l'ambiente si divide tra sogni di gloria e l'emozione per il ritorno di De Rossi, il tecnico guarda in faccia la realtà: la Roma è quinta, il Como è a -3 e nelle ultime quattro gare sono arrivate tre sconfitte. "Abbiamo assoluta necessità di vincere, anche se dovremo raschiare il barile", sentenzia il mister. (...)

L'emergenza è reale: fuori Dovbyk, Pellegrini, i nazionali in Coppa d'Africa e con Hermoso e Bailey acciaccati. Gasperini avvisa che la Champions non è scontata e mette da parte i sentimentalismi per la sfida contro il Genoa, pur ammettendo il legame con la città. Sul dualismo in attacco è categorico: Dybala è tecnicamente superiore e lo sceglie "tutta la vita", mentre Ferguson deve mettere in campo fame e cattiveria per ritagliarsi spazio. L'unico vero intoccabile finora? Soulé. (...)

Inevitabile il passaggio sul mercato. Gasperini non nasconde l'insoddisfazione per la sessione estiva e la rosa corta. Con 9 partite in un mese, serve aiuto. Pisilli? Vorrebbe farlo giocare di più, ma con soli tre centrocampisti a disposizione una sua cessione ora è impossibile. Intanto c'è apprensione per Baldanzi, colpito dall'influenza: se non recupera, spazio a Ferguson. (...)

(Il Messaggero)