Profumo di Champions: la Juve non si ferma, le big tabù per la Roma

Chissà se cambierà qualcosa, lassù dove si pensa allo scudetto. Di sicuro questa vittoria cambia molto dentro la Juve, perché due dimostrazioni di forza consecutive non sono lo sfavillio di passaggio di una cometa natalizia. La Roma continua a perdere contro le grandi (quindi la Juve adesso lo è), qui l'ha fatto perché in una partita da ferro e fuoco i talenti bianconeri ci hanno messo le scintille, quelli giallorossi le hanno invece lasciate spegnere: tra i due tridenti, e specie tra i due fantasisti di qua e i due di là, c'è stata tutta la differenza del mondo. [...]

La Juve ha usato la stessa moneta della Roma: pressing furibondo e duelli individuali. La differenza è che i toni li ha alzati nella propria metà campo, lasciando arrivare i giallorossi ma poi recintandoli lì, mentre i romanisti hanno pressato fino a Di Gregorio lasciandosi però molto spazio alle spalle che i bianconeri hanno cercato di sfruttare con la velocità di Openda, molto più svelto di passo di Ziolkowski (due dei tre difensori titolari di Gasperini non c'erano e l'assenza s'e notata). [...]

I ritmi sono stati vorticosi: perdifiato è la parola giusta. Negli spazi stretti e con l'avversario addosso si sono verificati molti errori tecnici, ma era inevitabile, anche perché la Roma ha classe a chiazze: in tanti ne hanno poca e qualcuno tanta ma l'ha usata malissimo, tant'è che Gasp ha presto silurato l'intero tridente delle belle gioie. [...]

(La Repubblica)