Nuova stadio, la svolta. Il regalo dei Friedkin: progetto consegnato, "passaggio decisivo"

Sotto l'albero di Natale c'è il regalo più atteso: la Roma ha consegnato nelle mani del sindaco Gualtieri il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio di Pietralata. Un impianto da oltre un miliardo di euro e 62mila posti, definito dal club "una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa", che proietterà la squadra in una nuova dimensione.

Ora l'iter è definito: a gennaio il Comune analizzerà il progetto. Dopo il via libera del Campidoglio, la palla passerà alla Regione per la Conferenza dei servizi decisoria, che durerà al massimo 180 giorni. L'obiettivo è posare la prima pietra nei primi mesi del 2027 e inaugurare la nuova casa giallorossa per la stagione 2029/30, in tempo anche per la candidatura a ospitare gli Europei del 2032.

(...) Lo stadio avrà una "Curva Sud monumentale", la più grande d'Europa, con un'architettura ispirata alla tradizione romana ma con linee contemporanee. Sarà un polo multifunzionale, pensato per migliorare la mobilità e riqualificare un intero quadrante della città.

Grande soddisfazione è stata espressa sia dalla proprietà Friedkin sia dal sindaco Gualtieri, che ha parlato di "grande occasione di rigenerazione urbana" e di uno stadio che "consentirà al club di compiere un definitivo salto di qualità" nell'élite del calcio mondiale.

