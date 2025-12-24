Le ultime verso il Genoa: Ziolkowski titolare. Sollievo per Bailey

La Roma si prepara per l'ultima sfida del 2025 contro il Genoa di Daniele De Rossi, un match cruciale per la corsa Champions. Ieri la squadra si è ritrovata a Trigoria e Gasperini ha dovuto fare i conti con una difesa da reinventare. Hermoso ha svolto ancora lavoro differenziato, ma la sua presenza per lunedì non sembra in dubbio. Con Ndicka in Coppa d'Africa, il tecnico è pronto a dare ancora fiducia a Ziolkowski al centro della difesa. Il polacco, protagonista di una buona prova contro la Juventus, è al momento in vantaggio su Ghilardi nelle gerarchie. Al suo fianco ci saranno Mancini, ormai a suo agio a destra, e lo stesso Hermoso.

In attacco, viste le difficoltà di Ferguson e le condizioni non ottimali di Dovbyk, sarà ancora Dybala a guidare il reparto. (...) Intanto, arrivano buone notizie dall'infermeria per Leon Bailey. Gli esami al flessore hanno escluso lesioni, ma considerate le ultime prestazioni, un suo impiego contro il Genoa appare comunque difficile.

(gasport)