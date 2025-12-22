La Roma ora pensa ai rinforzi: subito Raspadori, poi Zirkzee

Il pressing di Gasperini, lo sprint della Roma. L'obiettivo è chiaro: l'affare Raspadori va chiuso entro la fine della settimana. [...] La società vuole ascoltare le richieste del tecnico e si è attivata per chiudere la trattativa con l'Atletico Madrid. La formula per l'ex Napoli e Sassuolo è la più sostenibile per le casse giallorosse: il prestito. L'opzione del riscatto è fissata intorno ai 20 milioni di euro. L'affare potrebbe chiudersi anche oggi. L'Atletico è disposto a girarlo subito in prestito, ma a Gasp non basta solo Giacomo. La trattativa per Zirkzee è ancora in ballo, anche se più difficile trattare con il Manchester United. La formula è un prestito con obbligo di riscatto che i Red Devils vogliono fissato a 50 milioni di euro, la Roma non si spinge oltre i 30. Gasperini vuole certezze anche dietro, ma, prima bisogna vendere: Dovbyk e Baldanzi sono quindi pronti a partire.

(La Repubblica)