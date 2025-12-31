La Roma non finisce

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - De Rossi sotto la Sud con la sua ex (??) squadra che lo guarda commossa è prima che un dipinto di romanismo una lezione di giornalismo. Che c’entra? De Rossi è stato cacciato dalla Roma da chi all’epoca gestiva Trigoria perché la squadra non lo seguiva più, ma tipo roba al limite dell’ammutinamento. [...] Credo che sia la prima volta che un’intera ex (???) squadra terminata una partita si fermi a guardare lo spettacolo di arte varia di un suo ex allenatore che va a salutare i suoi ex (ma quelli ex!?!?) tifosi. Erano più commossi di lui. [...] Non stiamo al livello delle armi di distruzione di massa che gli Usa si sono inventati per attaccare l’Iraq (anche se sembra più verosimile), ma inventarsi che i giocatori erano contrari a un tecnico che seguono anche se allena un’altra squadra suggerisce la misura del vuoto fra quello che succede e quello che si può raccontare. [...] Per fortuna che c’è la Curva Sud... De Rossi anche qui è uno spunto per vedere tutta la distanza fra social, chiacchiericci vari e lo stadio : non credo ci sia mai stato un calciatore della Roma tanto maltrattato “virtualmente” (Capitan Ceres, lo sgarro sotto la barba...) così come invece tanto amato “realmente”: in 616 partite non si è preso un fischio, lunedì sera è stato acclamato anche con la divisa di un altro colore (…addio a Piero). È che le fonti vanno verificate e per De Rossi sarebbe bastato poco: bastavano gli occhi (d’altronde quella è la prima fonte di un giornalista). [...] Non permettete mai a nessuno di mettersi in mezzo a questa “robba“ qua: l’amore per la Roma non sa smettere di amare.

(ilromanista.eu)