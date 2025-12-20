Clicky

JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ferguson favorito su Dybala

20/12/2025 alle 08:58.
Alle 20:45 la Roma scenderà in campo in casa della Juventus per guadagnare altri punti importanti per balzare momentaneamente in vetta alla classifica della Serie A e allontanare la Juventus. I giallorossi possono fare il salto, ma servirà una vittoria contro i bianconeri. Secondo i quotidiani, il tecnico di Grugliasco ha unico, ma importante, dubbio: il centravanti. Per i quotidiani Ferguson è favorito su Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch: Soulé, Pellegrini; Dybala.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley: Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley: Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch: Soulé, Pellegrini; Ferguson.

LA REPUBBLICA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL ROMANISTA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch: Soulé, Pellegrini; Ferguson.