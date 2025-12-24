Julio Sergio: "Natale senza di te. Enzo è partito ma sento tutto il vostro amore"

CORSPORT - Julio Sergio, ex portiere della Roma, affronta il suo primo Natale senza il figlio Enzo, scomparso a 15 anni lo scorso luglio. In una toccante intervista, parla del suo dolore, del rapporto indissolubile con la Roma e del ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, questa volta da avversario.

(...)

Il primo Natale senza di lui.

"Andrò al lago, cercherò di gestire tutto questo".

Come si fa?

«Non lo so. Tutto nuovo, tutto strano, restiamo tranquilli e aspettiamo. Mi consola sapere che ho fatto tutto quello che potevo, che Enzo è partito dopo la nostra ultima chiacchierata. Ho un audio con me di quel giorno, mi basta. La mancanza invece... Ecco, quella non è facile da gestire».

(...)

Parliamo un po' di calcio: sa che partita c'è a Roma lunedì?

«Seguo abbastanza la Serie A, Daniele torna a Roma».

Che compagno era Daniele De Rossi?

«Un ragazzo eccezionale. Dopo il derby vinto con Ranieri, quello in cui parai il rigore di Floccari, venne a dirmi una cosa tanto semplice quanto forte: per i bravi ragazzi, quelli che fanno le cose per bene, prima o poi arrivano le soddisfazioni. Mi piace pensare che sia ancora così».

(...)

Anche la Roma lotta per il titolo?

«Per la Champions sicuro, per lo scudetto vedo Inter, Napoli o Milan».

Roma e la Roma: la voce trema un po'.

«Enzo e mia figlia sono nati a Roma, lui di fronte Castel Sant'Angelo. Ho vissuto momenti indimenticabili e ancora adesso il club è stato fantastico con me. La maglia spedita, la vicinanza... Mio figlio quando ha visto la maglietta che mi era stata inviata era molto felice, sono cose importanti queste».

(...)

A proposito di portieri: un giudizio su Svilar?

«Tra i primi d'Europa. Ha ancora un margine di crescita importante, può diventare il primo».

(...)

Chi è Julio Sergio oggi?

«Un uomo, un padre, che prova a resistere. Quando sei in mezzo alla tempesta, tutti i giorni ti svegli con l'ansia, con l'angoscia delle mille cose da fare. Sei in un tempo in cui non esiste la tranquillità o la testa libera. (...) Dopo che Enzo è partito ho pensato di dover essere forte per trasformare questa energia e magari poter aiutare chi è nella stessa situazione. Posso dire un'ultima cosa?»

Prego.

«Tifosi della Roma: grazie. Il mio Instagram è fatto soprattutto dal popolo di Roma (testuale, ndr) e io il vostro affetto l'ho sentito tutto. Sempre. E lo ha sentito anche Enzo che ha potuto, almeno un po', capire come siete fatti. Grazie».

(...)